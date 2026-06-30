В Сочи суд обязал администрацию решить проблему мусорных площадок

Центральный районный суд города Сочи рассмотрел гражданское дело по иску к администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи о признании незаконным бездействия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обязал власти устранить выявленные нарушения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В материалах дела указано, что с 2025 года в Сочи увеличилось количество обращений жителей, связанных с несвоевременным вывозом отходов с контейнерных площадок. Граждане сообщали о скоплении мусора на прилегающих территориях, наличии насекомых и грызунов, а также крупногабаритных отходов.

В связи с выявленными нарушениями администрации выдали предписание об устранении нарушений содержания площадок временного накопления твердых коммунальных отходов до 26 января 2026 года. Однако, как установил суд, необходимые меры в установленный срок приняты не были.

В ходе судебного разбирательства установили, что бездействие администрации выразилось в несвоевременном вывозе отходов, а также в отсутствии дезинфекции и дератизации контейнерных площадок. Суд пришел к выводу, что такая ситуация создает условия для возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.

Кроме того, в материалах дела указано, что отходы попадают в ливневые сточные воды, а затем на водосборные территории рек, являющихся источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Суд отметил, что это создает дополнительную угрозу для здоровья населения.

По итогам рассмотрения дела суд признал незаконным бездействие администрации Сочи в части несоблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Суд обязал администрацию города обеспечить обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Также власти должны оборудовать площадки специальным покрытием с уклоном для отвода дождевых и талых сточных вод и установить ограждения, предотвращающие распространение отходов за пределы площадок.

Кроме того, суд обязал администрацию обеспечить соблюдение нормативных расстояний от контейнерных площадок до многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, детских, спортивных и игровых площадок.

Отдельно в решении указана необходимость размещения контейнеров для каждого вида отходов с целью исключения их смешивания. Администрация также должна организовать регулярную уборку площадок, проведение дезинсекции и дератизации, а также обеспечить очистку контейнерных площадок после погрузки твердых коммунальных отходов в мусоровозы.

Мария Удовик