В Смольном оценили ситуацию с поставками топлива на АЗС Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с поставками моторного топлива на городские автозаправочные станции остается контролируемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Петербурга держат под контролем снабжение городских заправок топливом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Власти Петербурга держат под контролем снабжение городских заправок топливом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, обеспечение стабильности на топливном рынке является одной из ключевых задач, поставленных на федеральном уровне. Власти Петербурга в рамках своих полномочий ведут постоянный мониторинг ситуации на нефтебазах и АЗС.

Как отметили в Смольном, городские власти поддерживают постоянное взаимодействие с Министерством энергетики и операторами автозаправочных станций. Это позволяет отслеживать объемы запасов топлива на нефтебазах и оперативность поставок на городские заправки.

По оценке администрации, текущая ситуация позволяет полностью контролировать обеспечение Санкт-Петербурга моторным топливом.

Матвей Николаев