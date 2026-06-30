На Ставрополье спрос на услуги стоматологов упал на 8% в 2026 году

В Ставропольском крае количество покупок стоматологических услуг в январе-апреле 2026 года сократилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 10 705 руб., что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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Количество коммерческих организаций, специализирующихся на стоматологической практике, за год в регионе выросло на 1,5% (12 компаний) — до 801 по данным на 1 мая 2026 года, которые предоставили «Ъ-Кавказ» аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

За три года на рынок стоматологических услуг в Ставропольском крае вышли 140 организаций: 41 — в 2023 году, 47 — в 2024 году, 36 — в 2025 году, 16 — в январе-апреле 2026 года. За это время ликвидировано 63 стоматологии: 17, 14, 21 и 11 соответственно.

О трендах на рынке стоматологических услуг, а также об особенностях медицинского бизнеса в этой сфере — в материале «Конкуренция по зубам».

Маргарита Синкевич