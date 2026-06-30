«Уралкалий» представил Отчет об устойчивом развитии за 2025 год

ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, представляет Отчет об устойчивом развитии за 2025 год. Документ доступен по ссылке.

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Отчет об устойчивом развитии «Уралкалия» является публичным нефинансовым отчетом компании и содержит информацию о подходах к управлению устойчивым развитием и результатах деятельности за 2025 год.

В документе впервые представлена Стратегия устойчивого развития компании до 2028 года, где сохранена преемственность в части ключевых направлений: экологии, охраны труда и промышленной безопасности, благополучия сотрудников, устойчивого сельского хозяйства, развития местных сообществ и ряда других направлений.

Компания также опубликовала результаты выполнения первой ESG-стратегии «Уралкалия», реализуемой с 2021 года. В рамках пятилетнего цикла подходы и принципы устойчивого развития были последовательно встроены в систему корпоративного управления и процессы стратегического планирования, внедрен ряд новых практик, в том числе выстроена система углеродного менеджмента, внедрена оценка рисков в области прав человека, автоматизирована система оценки поставщиков по экологическим и социальным критериям, разработана и внедрена программа сохранения биоразнообразия. Значимыми достижениями этого стратегического цикла стали разработка и внедрение комплексной Программы развития городов присутствия.

Отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами отчетности GRI, SASB, IFRS S2, а также учитывает национальные методические рекомендации и стандарты по подготовке отчетности в области устойчивого развития. Отчет прошел проверку независимой третьей стороной.

ПАО "Уралкалий"