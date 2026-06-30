Путин простился с экс-министром обороны Сергеем Ивановым

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым, скончавшимся 26 июня на 74-м году жизни. Глава государства возложил цветы и пообщался с семьей покойного. Траурное мероприятие прошло в центральной клинической больнице, сообщили в Кремле.

Иванов занимал ключевые посты в российской власти: секретаря Совета безопасности, министра обороны, заместителя и первого заместителя председателя правительства, руководителя администрации президента. В последние годы был спецпредставителем президента по экологии и транспорту.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на одного из бывших соратников господина Иванова, похороны состоятся 30 июня на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин направил семье телеграмму с соболезнованиями.

Карина Дроздецкая