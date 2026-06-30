Сотрудница ПВЗ Wildberries в Петербурге оштрафована за оскорбление русских

Фрунзенский районный суд привлек к административной ответственности сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries. Женщина публично оскорбила русских граждан, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщине назначен штраф 10 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Женщине назначен штраф 10 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 8 января 2025 года. Посетительница пункта выдачи не смогла получить заказ, столкнувшись с грубостью сотрудницы. После замечания о некорректном общении продавец отказалась выдавать товар, толкнула покупательницу и попыталась отобрать телефон, когда та начала снимать происходящее на видео. Вернувшись с супругом, женщина получила заказ, но в ответ на вопрос о поведении сотрудница произнесла оскорбления в адрес русских. Она также пригрозила внести покупателей в черный список Wildberries.

Женщина в суд не явилась. Ей назначен штраф 10 тыс. рублей по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Карина Дроздецкая