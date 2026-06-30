Суд в Вологодской области взыскал с автовладельца более 700 тысяч рублей за хранение машины

Вологодский районный суд удовлетворил иск предпринимателя к владельцу автомобиля Hyundai Elantra о взыскании задолженности за хранение транспортного средства на спецстоянке. Общая сумма требований превысила 700 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вологжанину придётся выплатить крупную сумму за оставленный на спецстоянке автомобиль

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вологжанину придётся выплатить крупную сумму за оставленный на спецстоянке автомобиль

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Автомобиль был помещен на спецстоянку весной 2022 года после того, как сотрудники ДПС отстранили от управления 34-летнего водителя. Основанием стало установленное состояние опьянения.

После эвакуации владелец не забрал машину и не оплатил услуги хранения. В связи с этим собственница стоянки обратилась в суд.

Ранее, в июле 2023 года, Вологодский городской суд уже взыскал с мужчины оплату за хранение автомобиля за период с апреля 2022 года по март 2023 года. Однако транспортное средство продолжало находиться на стоянке, из-за чего сумма задолженности продолжила расти.

В рамках нового иска предприниматель потребовала компенсировать расходы за хранение за период со второй половины марта 2023 года по февраль 2026 года. Размер основного долга составил 524,3 тыс. рублей.

Также были заявлены требования о взыскании более 176,6 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, начислении процентов до полного погашения задолженности и возмещении судебных расходов.

Ответчик в судебное заседание не явился и возражений не представил. Суд пришел к выводу, что собственник транспортного средства обязан оплачивать расходы, связанные с его хранением на спецстоянке.

Матвей Николаев