Челябинская филармония стала академической перед годом культурной столицы

Ведущая концертная площадка Южного Урала получила статус академической. Для Челябинской государственной академической филармонии новый статус — это возможность пересмотреть бюджетные лимиты в преддверии 2027 года, когда Челябинск примет статус культурной столицы России. Директор учреждения Алексей Пелымский признался „Ъ-Южный Урал“, что рассчитывает на более пристальное внимание властей при формировании бюджетов и уже готовит почву для экспансии академической музыки в регионы и столицу.

Переименование Челябинской государственной филармонии в академическую закреплено распоряжением регионального правительства № 634-р. Согласно документу, министерству культуры поручено зарегистрировать изменения в уставе, а министерству имущества — внести правки в реестр госсобственности.

Директор филармонии Алексей Пелымский в разговоре с „Ъ-Южный Урал“ отметил, что институциональное признание заслуг учреждения во многом связано с успехами коллективов филармонии.

«Это большая честь и признание заслуг всех творческих коллективов, которые сейчас находятся в блестящей форме. Новый статус — это старт в будущее»,— подчеркнул Алексей Пелымский. По его словам, академический статус накладывает особые обязательства на репертуарную политику, базой которой останется высокая классика.

В планах учреждения на следующий сезон, который совпадает с присвоением Челябинску статуса «Культурной столицы России — 2027», значится запуск уникального для страны Прокофьевского фестиваля. Кроме того, на базе филармонии планируется открытие Центра современной музыки и продолжение экспериментальных проектов, таких как лаборатория «Курчатов Лаб», в рамках которой ведется работа с дирижерами и современными композиторами. Особое внимание будет уделено Детской филармонии как инструменту воспитания будущей аудитории.

Экономический эффект от смены названия ожидается уже в ближайшем финансовом цикле. «Мы надеемся на хорошее финансирование. Сейчас формируется бюджет следующего года, и статус даст возможность более пристально к нам присмотреться, поддержать проекты художественных лидеров наших коллективов»,— пояснил Алексей Пелымский. Речь идет в том числе об увеличении нормативов государственного задания, что позволит реализовывать более масштабные постановки.

Повышение статуса должно отразиться и на гастрольной деятельности. На данный момент челябинские музыканты находятся в «Сириусе» (Сочи), где выступают совместно с пианистом Денисом Мацуевым. В гастрольном графике на ближайшее полугодие также значатся выступления в Калининграде и большой концерт в Москве, запланированный на декабрь.

Евгений Рыженьков