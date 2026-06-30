Аграрии Ставрополья предложили вернуть прежнюю схему продажи дизтоплива

Для решения проблемы с обеспечением сельхозпроизводителей дизельным топливом достаточно восстановить механизм льготных поставок, который уже применялся около десяти лет назад. Такое мнение «Ъ-Кавказ» высказал заместитель председателя Ставропольского отделения Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), глава крестьянско-фермерского хозяйства Геннадий Сабынин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, поручение президента России обеспечить аграриев дизельным топливом является своевременным, однако теперь важно оперативно выстроить механизм его исполнения.

Господин Сабынин напомнил, что ранее для сельхозпроизводителей уже действовала льготная схема приобретения дизельного топлива. Тогда из его стоимости исключался транспортный акциз, районные управления собирали заявки хозяйств, поставщики распределяли объемы, а фермеры получали топливо на ближайших нефтебазах. По его словам, механизм оказался эффективным, но просуществовал всего около года, после чего льготу отменили.

«Сейчас не нужно ничего придумывать заново — достаточно восстановить прежний механизм. Только скажите "да", и в течение суток все хозяйства подадут реальные потребности. Мы прекрасно знаем свое потребление. Мне, например, на уборочную требуется около 40 тонн дизельного топлива», — отметил он.

По мнению заместителя председателя ставропольского отделения АККОР, действующая система оформления поставок чрезмерно усложнена, хотя вся необходимая информация о хозяйствах уже есть у Минсельхоза и органов статистики. Ежегодно аграрии подтверждают площади посевов, объемы производства и расход топлива при оформлении субсидий, поэтому определить лимиты можно без дополнительных процедур.

«Во время пандемии деньги семьям школьников просто пришли на карты без сбора справок и дополнительных заявлений. Значит, когда государство действительно хочет быстро решить задачу, рабочий механизм находится моментально. Почему нельзя так же прозрачно организовать обеспечение аграриев топливом?» — сказал господин Сабынин.

Он добавил, что запасов топлива в его хозяйстве хватит примерно на 80% уборочной кампании, однако к осеннему севу дизельного топлива уже может не остаться. В таком случае его придется покупать по рыночной цене — сейчас она достигает 100–115 руб. за литр.

По мнению Геннадия Сабынина, если ситуация не изменится, хозяйства будут вынуждены сокращать объемы полевых работ и площади сева, что неизбежно приведет к росту себестоимости сельхозпродукции и цен на продовольствие.

Роман Лаврухин