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Три человека ранены при взрыве дрона на остановке в Белгородской области

В городе Шебекино Шебекинского округа Белгородской области беспилотник сдетонировал на остановке. Пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавшие получили осколочные ранения спины, предплечий и ног. Им оказывается медицинская помощь. В результате атаки поврежден автомобиль.

Также сообщается о других разрушениях при ударах ВСУ. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за атаки дрона повреждены остекление и фасад надворной постройки. В поселке Красная Яруга Краснояружского округа от детонации БПЛА пострадала кабина грузового автомобиля. В поселке Пролетарском Ракитянского округа повреждены окна и фасад коммерческого здания, а также «Газель». В селе Бессоновка Белгородского округа пострадал грузовой автомобиль.

За прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали десять человек.

Кабира Гасанова