В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений»,— говорится в сообщении.
Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров. Актуальную информацию о времени вылета можно уточнить на онлайн-табло аэропорта или у авиаперевозчика.
Ранее ограничения на полеты в аэропорту Краснодара вводили в ночь на 30 июня, спустя несколько часов их отменили.