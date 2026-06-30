Депутаты Челябинской гордумы приняли отставку Александра Грамачкова

Депутаты Челябинской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий Александра Грамачкова. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Александра Грамачков подал заявление о сложении полномочий с 27 июня по собственному желанию. В гордуме он представлял партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», а также возглавлял ее местное отделение в Ленинском районе. На данный момент господин Грамачков планирует побороться за место в Государственной думе по одномандатному округу № 12 (Ленинский район). В 2024 году он уже баллотировался на этой территории, однако уступил представителю «Единой России» Виталию Родионову.

Виталина Ярховска