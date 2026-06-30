Суд в Шемышейке запретил продававшие SIM-карты без паспорта сайты

Шемышейский районный суд Пензенской области запретил два сайта, где SIM-карты продавались без паспорта, сообщает пресс-служба. Иск подал прокурор Шемышейского района по результатам проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Продажи SIM-карт без паспорта создает условия для теневого оборота денег, установил надзор. Анонимные номера позволяют легализовать доходы от преступлений и совершать новые правонарушения.

Суд изучил доказательства и счел информацию на сайтах нарушающей интересы неопределенного круга граждан. Материалы на указанных страницах теперь официально признаны запрещенными для распространения в России.

В пресс-службе суда подчеркивают, что владельцы ресурсов остались неизвестными. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Никита Маркелов