В Астрахани следователи заподозрили несовершеннолетнюю в оправдании терроризма

В Астраханской области возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Фигурантом стала несовершеннолетняя местная жительница, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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По версии следствия, в апреле 2025 года подозреваемая разместила в своем Telegram-канале записи, где силовики нашли признаки публичного оправдания терроризма. Ознакомиться с ними мог любой желающий, подчеркивают в СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалисты собирают и закрепляют доказательства, пишут силовики. Подследственной грозит до семи лет лишения свободы.

Никита Маркелов