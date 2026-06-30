В Краснодаре работают 52 АЗС

Сегодня, 30 июня, на территории Краснодара работают 52 автозаправочные станции. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Муниципального центра управления, АИ-92 есть в наличии на 42 заправках Краснодара, АИ-95 — на 43 АЗС, АИ-100 — на 28 АЗС и дизельное топливо — на 37 автозаправочных станциях в Краснодаре. На ряде объектов по решению собственников введены ограничения на продажу, топливо наливают только в баки автомобилей.

Около 54 автозаправочных станций на территории Краснодара не отпускают топливо. Восемь объектов закрыты на ремонт или на ребрендинг.

«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж»,— говорится в сообщении.

По данным на 29 июня, в Краснодаре работали 56 автозаправочных станций. Вчера около 50 объектов временно не отпускали топливо, восемь были закрыты на ребрендинг или ремонт.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что перебои с топливом в Краснодарском крае на рынке грузоперевозок скажутся незначительно, считает руководитель ООО «Бизон Карго» Илья Крылов. По его словам, в России около 40 больших НПЗ с мощностью более 1 млн т в год каждый и более 80 маленьких с мощностью до 1 млн т. Из них лишь небольшое количество приостановили работу.

Алина Зорина