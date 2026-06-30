Андрей Чибис призвал усилить безопасность мурманских промышленных объектов

В Мурманской области необходимо усилить готовность промышленных объектов к обеспечению собственной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Чибис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководители мурманских промышленных предприятий будут нести личную ответственность за безопасность объектов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Руководители мурманских промышленных предприятий будут нести личную ответственность за безопасность объектов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Работаем со всеми коллегами в тесной связке: договорились с руководителями, что они несут персональную ответственность за усиление безопасности на своих объектах»,— подчеркнул господин Чибис.

Он добавил, что к осенне-зимнему сезону предприятия коммунальной и энергетической инфраструктуры имели достаточные аварийные запасы, а также были обеспечены необходимым объемом резервных источников электро- и теплоснабжения.

Матвей Николаев