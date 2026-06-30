Власти Ленобласти отчитались о топливной ситуации в регионе

По словам главы Ленобласти Александра Дрозденко, в регионе поставки бензина на АЗС снизились, но дефицит не критичен. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале после федерального совещания под руководством вице-премьера Александра Новака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С середине июля, когда нефтяники наладят поставки, ситуация вернется в норму

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ С середине июля, когда нефтяники наладят поставки, ситуация вернется в норму

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Как отметил губернатор, основные объемы топлива в регионе продают крупные нефтяные корпорации. Власти фиксируют ритмичность поставок ниже обычной, но связывают это с логистическими сложностями. Сейчас нефтяники принимают меры по восстановлению поставок.

Что касается цен, в регионе фиксируют попытки завышения стоимости, однако на заправках федеральных сетей ситуация пока стабильная. Любые признаки спекуляций сразу передают в ФАС, добавил господин Дрозденко.

Некоторые заправки ввели временные лимиты отпуска — по одной машине. По прогнозам, это вынужденная мера, и к середине июля, когда нефтяники наладят поставки, ситуация вернется в норму.

«Никакой паники не нужно. Но и излишнего оптимизма — тоже. Просто будем делать свою работу. В ежедневном режиме, без выходных»,— заключил господин Дрозденко.

Карина Дроздецкая