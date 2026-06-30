На Дворцовой набережной с 1 июля вводят ограничения из-за ремонта

С 1 июля на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге стартует следующий этап ремонтных работ. Об этом 30 июня сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт Дворцовой набережной продлится до конца августа

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ремонт Дворцовой набережной продлится до конца августа

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До 31 августа будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов на участке от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста. При этом для пешеходов сохранят безопасный проход вдоль зоны проведения работ.

В учреждении отметили, что график ремонта составлен с учетом высокой посещаемости Дворцовой набережной в летний сезон. Благодаря этому причалы речного транспорта останутся доступными для пассажиров на протяжении всего периода работ.

Ранее завершили основные работы на участке от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани. Заключительный этап ремонта запланирован на осень — с 1 сентября по 15 октября. Он охватит участок от Дворцовой пристани до пристани «Эрмитаж».

Матвей Николаев