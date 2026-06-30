В Адыгее в 2026 году по нацпроекту отремонтируют 6,7 км опорных дорог

В Республике Адыгея в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируют обновить 6,7 км автомобильных дорог, входящих в опорную сеть региона. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минстрое.

В нормативное состояние приведут три участка автодороги Майкоп—Туапсе, которая обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами республики и соседними регионами. На объектах заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

По словам начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений «Адыгеяавтодора» Дмитрия Бороненко, ремонт дорог опорной сети имеет ключевое значение для транспортной связанности региона, повышения безопасности движения и развития логистики.

«Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее с начала дорожного сезона завершили ремонт девяти объектов региональной дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году в нормативное состояние планируют привести 24 участка дорог общей протяженностью 64,5 км.

Нурий Бзасежев