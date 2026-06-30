Байкер и его пассажирка погибли при столкновении с лосем под Выборгом

На 29-м километре трассы Зеленогорск – Приморск – Выборг мотоцикл врезался в лося, внезапно вышедшего на дорогу. Водитель и пассажирка погибли на месте, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От удара байкер и его 36-летняя спутница скончались до приезда скорой

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ От удара байкер и его 36-летняя спутница скончались до приезда скорой

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Авария произошла 29 июня около 22:15. 49-летний мужчина на мотоцикле Triumph Rocket не успел среагировать на животное. От удара байкер и его 36-летняя спутница скончались до приезда скорой.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП. На трассах Ленобласти это не первый случай гибели мотоциклистов при столкновении с дикими животными. Водителей призывают быть внимательными в темное время суток, особенно в лесных зонах.

Карина Дроздецкая