Эконадзор не нашел загрязнения в Сертоловском ручье

Специалисты эконадзора Ленобласти завершили проверку Сертоловского ручья во Всеволожском районе после жалоб жителей на загрязнение водоема. Признаков техногенного сброса не обнаружено, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На поверхности воды была замечена пена кремового оттенка. Специалисты выяснили, что это естественное разложение хвои, листьев и древесины, которых много в водоохранной зоне. При гниении выделяются природные вещества, образующие безопасную пену.

У пены нет химического запаха и радужной пленки, характерной для нефтепродуктов. Вода имеет темный цвет из-за гуминовых веществ, добавили эксперты.

Карина Дроздецкая