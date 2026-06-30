Жительница Ставрополья обманула 17 человек на 23,7 млн рублей

Прокуратура Курского района Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре региона

По версии следствия, с июля 2021 года по июнь 2024 года женщина убеждала граждан перечислять деньги на указанный ею банковский счёт — под предлогом оказания юридических услуг и получения дохода от инвестирования в акции на фондовом рынке. Для создания видимости законности она заключала договоры займов и соглашения об оказании юридической помощи, однако выполнять взятые обязательства изначально не намеревалась.

В результате действий обвиняемой ущерб причинён 17 гражданам на сумму около 23,7 млн рублей. Уголовное дело передано прокурором в Курский районный суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская