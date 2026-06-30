В Крыму средний чек на услуги стоматологов за год вырос на 14%

В Крыму средний чек на услуги стоматологов в январе—апреле составил 11 560 руб. Это на 14% выше аналогичного показателя прошлого года. Количество покупок в сравнении с первыми четырьмя месяцами 2025 года сократилось на 10%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Основные причины роста стоимости стоматологических услуг во всех регионах примерно одинаковы: увеличение затрат на закупку расходных материалов, рост налоговой нагрузки, удорожание логистики и оборудования и нестабильность валютных закупок. С начала 2026 года стоматологические клиники и кабинеты вынуждены пересмотреть прайс, так как себестоимость лечения напрямую зависит от импортной составляющей, которая в ряде направлений достигает 60–80%. Рынок также испытывает давление из-за увеличения затрат и снижения покупательной способности»,— прокомментировала Ольга Дольникова, руководитель клиники «Ворлд Дент» в Ростове-на-Дону (входит в сеть стоматологий «Команда Мечты»).

По данным сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус», стоматологическую практику в республике ведут 598 коммерческих организаций. За год количество участников рынка выросло на три компании, или 0,5%.

С начала 2023 года по 1 мая 2026 года в Крыму зарегистрировано 189 новых организаций с ОКВЭДом «Стоматологическая практика»: 42 — в 2023 году, 66 — в 2024 году, 69 — в 2025 году, 12 — в январе—апреле 2026 года. Ликвидировано за это время 100 компаний: 23, 26, 41 и 10 соответственно.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае средний чек на услуги стоматолога в январе—апреле 2026 года составил 11 069 руб. Это на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Адыгее показатель за год вырос на 10% — до 10 717 руб.

Во что может обойтись открытие стоматологического кабинета или клиники в Краснодарском крае, а также об особенностях медицинского бизнеса в этой сфере — в материале «Конкуренция по зубам».

Маргарита Синкевич