В Предгорном районе работодатель заплатит штраф за скрытый найм госслужащего

Прокуратура Предгорного района привлекла ответственного сотрудника образовательного учреждения к административной ответственности за незаконное трудоустройство бывшего работника налоговых органов без обязательного уведомления прежнего работодателя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Одно из образовательных учреждений Предгорного района нарушило антикоррупционное законодательство при найме бывшего государственного служащего. Штраф в 20 тыс. руб., наложенный на ответственное должностное лицо организации, стал итогом надзорной проверки, инициированной районной прокуратурой.

В ходе проверочных мероприятий по исполнению законодательства в сфере противодействия коррупции надзорное ведомство установило: в штат учреждения был зачислен гражданин, прежде занимавший должность в налоговой службе. После подписания трудового договора организация не направила в адрес его бывшего работодателя соответствующего уведомления, хотя именно такую обязанность прямо предусматривают нормы антикоррупционного законодательства.

Требование об обязательном информировании прежнего места службы государственного работника при его переходе в коммерческую или иную структуру введено в российское законодательство как механизм контроля возможного конфликта интересов. Игнорирование этой нормы квалифицируется как самостоятельное административное правонарушение.

Прокурор района возбудил дело по статье 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего. По итогам рассмотрения материалов виновное должностное лицо привлечено к ответственности: размер назначенного штрафа составил 20 тыс. руб.

Станислав Маслаков