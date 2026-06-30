Ставропольские производители за год реализовали 20 тонн продукции на ярмарках

С июля 2025 года в Ставрополе в рамках акции «Покупай ставропольское!» состоялись 176 вечерних ярмарок, которые посетили около 8 тыс. горожан, а суммарный объем реализованной продукции местных производителей превысил 20 тонн, сообщили в мэрии краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя

В администрации краевого центра подведены итоги годовой работы вечернего ярмарочного формата, запущенного в поддержку ставропольских товаропроизводителей. За период с июля 2025 года на трех городских площадках прошли 176 торговых мероприятий в рамках акции «Покупай ставропольское!».

Наибольшей востребованностью среди торговых точек пользуется площадка на улице Доваторцев, 13: здесь состоялись 92 ярмарки, что составляет более половины от общего числа мероприятий. На втором месте — адрес по улице Пригородной, 2151, где торговля организовывалась 46 раз. Площадка на улице Доваторцев, 501 приняла 38 ярмарок.

Все три точки работают в вечернее время — с 16 до 20 часов, что позволяет горожанам совмещать визит на ярмарку с возвращением домой после рабочего дня. На улице Доваторцев, 13 торговля ведется по вторникам и пятницам, тогда как площадки на Пригородной и на Доваторцев, 501 открыты по четвергам. По наблюдениям организаторов, жители близлежащих кварталов и сотрудники расположенных рядом предприятий заблаговременно включают ярмарочные дни в свои планы.

Еженедельно свою продукцию на ярмарках представляют десятки предприятий и фермерских хозяйств Ставропольского края. За год покупатели приобрели в общей сложности порядка 20 тонн товаров местного производства.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко отметил, что расширение ярмарочного расписания создало дополнительные возможности как для предпринимательского сообщества, так и для рядовых потребителей. По его словам, формат вечерних торгов оказался востребованным у горожан и способствует продвижению продукции краевых производителей на местном рынке.

Станислав Маслаков