Миграционный отток из Ростовской области вновь усилился

Исследователи Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова установили, что Ростовская область в обозримой перспективе может утратить основной компенсирующий механизм демографических потерь — приток вынужденных переселенцев из зоны боевых действий, тогда как внутренние факторы убыли населения продолжают усиливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

До сих пор именно это переселенческое движение удерживало регион от более глубокого демографического провала. Показатель естественной убыли населения на Дону остается относительно устойчивым — в пределах 0,1–1 человека на тыс. жителей ежегодно. Однако на первый план все отчетливее выходят иные процессы, прежде всего интенсивный отток самих жителей области, набравший силу с 2022 года.

По оценке ученых, одним из доминирующих побудительных мотивов для эмиграции стал страх. Значительная часть молодых мужчин трудоспособного возраста покинула регион, опасаясь привлечения к участию в боевых действиях. Дополнительную роль сыграло и приграничное положение Ростовской области, которое само по себе порождало у жителей ощущение нестабильности и небезопасности.

Парадоксальным образом государственные меры стимулирования демографии также обернулись против региона. Введение льготной семейной ипотеки без привязки к конкретной территории позволило многим ростовским семьям приобрести жилье за пределами области — в Краснодарском крае, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Исследователи полагают, что выбор в пользу других субъектов федерации определялся более привлекательными экономическими возможностями, развитой социальной инфраструктурой и климатическими преимуществами.

Параллельно в регионе нарастает урбанизация: молодежь концентрируется в областном центре в поисках занятости, тогда как пожилые жители перебираются туда же в расчете на более качественные социальные услуги. Исследователи связывают этот процесс с деградацией сельских территорий — дорожная сеть разрушается, коммунальные системы ветшают, уровень безработицы растет, а местные администрации не проявляют деятельного интереса к решению насущных проблем.

Станислав Маслаков