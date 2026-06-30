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В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно официальному сообщению ведомства, ограничительные меры в аэропорту Сочи носят временный характер и вводятся в целях безопасности.

Ранее, в ночь на 30 июня, аналогичные ограничения были сняты в аэропортах Краснодара и Геленджика. В настоящий момент оба аэропорта работают в штатном режиме.

Алина Зорина

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