В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Согласно официальному сообщению ведомства, ограничительные меры в аэропорту Сочи носят временный характер и вводятся в целях безопасности.
Ранее, в ночь на 30 июня, аналогичные ограничения были сняты в аэропортах Краснодара и Геленджика. В настоящий момент оба аэропорта работают в штатном режиме.