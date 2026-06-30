Компания «Стройбаза» выиграла конкурс на капремонт семи домов на Ставрополье

По результатам электронного аукциона краевой фонд капитального ремонта Ставропольского края определил подрядчика для восстановления семи многоквартирных домов в Минеральных Водах, Пятигорске и селе Курсавка — контракт на сумму свыше 40,8 млн руб. достался компании «Стройбаза», сообщили в региональном фонде капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Подрядчику предстоит провести комплексные восстановительные работы в жилых зданиях сразу в трех населенных пунктах региона. Четыре объекта расположены в Минеральных Водах, два — в Пятигорске, еще один — в Курсавке.

Объем запланированных работ охватывает двенадцать конструктивных элементов: подрядчик приведёт в порядок два фасада, два подвала и один фундамент, а также семь внутридомовых инженерных систем — электро-, водо- и теплоснабжения, а также водоотведения.

Большинство зданий, вошедших в программу, возведены в период массовой жилищной застройки — с середины 1950-х до начала 1970-х годов. Двухэтажные и пятиэтажные дома той эпохи отличались лаконичными планировочными решениями, компактными придомовыми территориями и преобладанием кирпичной кладки, что во многом и предопределило их долговечность. Вместе с тем нормативные сроки службы инженерных коммуникаций и несущих конструкций у большинства из них давно истекли.

Десятилетия непрерывной эксплуатации оставили след на состоянии инфраструктуры: трубопроводы подверглись коррозии, электрические сети — износу, штукатурные покрытия и гидроизоляция во многих местах оказались повреждены. Естественное старение материалов постепенно перерастает в реальные риски для жильцов.

Финансирование проекта осуществляется в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Ставропольского края, направленной на планомерное обновление жилого фонда всего региона.

Станислав Маслаков