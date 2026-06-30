Зарплаты стажеров в Петербурге превысили 88 тысяч рублей

С начала 2026 года компании Санкт-Петербурга разместили более 13,5 тыс. вакансий для стажеров. За год уровень предлагаемой оплаты труда для начинающих специалистов вырос более чем вдвое и достиг 88,3 тыс. рублей. По данным hh.ru, за последние пять лет количество стажировок в городе увеличилось в четыре раза, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургские работодатели нарастили набор стажеров и повысили оплату

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербургские работодатели нарастили набор стажеров и повысили оплату

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольший спрос на стажеров наблюдается в сегменте массового линейного персонала. Лидером стала категория «Домашний, обслуживающий персонал» — работодатели открыли свыше 3,2 тыс. вакансий, что составляет около 16% всех предложений. Медианный уровень зарплаты здесь достигает 94 тыс. рублей.

Второе место по числу предложений занимает направление «Транспорт, логистика, перевозки», где медианная зарплата составляет 133,5 тыс. рублей. В тройку также вошла сфера «Рабочий персонал» с уровнем оплаты 104,8 тыс. рублей.

Стажерские позиции доступны и в других отраслях, включая IT.

По оценке «Авито Работы», наиболее активно стажировки в Петербурге предлагают работодатели из сфер ретейла, общественного питания и логистики.

Как отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, средняя предлагаемая зарплата по вакансиям со стажировкой за год выросла на 9% и достигла 89 тыс. рублей в месяц. Самые высокие предложения зафиксированы для стажеров-монтажников — около 172 тыс. рублей, а также для стажеров в сфере ремонта бытовой техники — 140,8 тыс. рублей.

Матвей Николаев