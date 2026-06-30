Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Левокумском округе Ставрополья

Вечером 29 июня в ставропольском селе Николо-Александровское произошло лобовое столкновение двух автомобилей марки ВАЗ, в результате которого медицинская помощь потребовалась четырем участникам аварии, а обстоятельства произошедшего выявили сразу два грубых нарушения со стороны водителей, сообщает Ставропольская госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Дорожная авария с серьезными последствиями зафиксирована вечером 29 июня на территории Левокумского округа Ставропольского края. Столкновение двух «Жигулей» произошло в селе Николо-Александровское и унесло в больничные палаты четверых человек.

Согласно предварительным данным, 25-летний владелец ВАЗ-2107 допустил выезд на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-21099. Удар оказался достаточно сильным, чтобы причинить травмы обоим водителям, а также двум пассажирам «семерки» — мужчинам 21 и 27 лет. Все четверо госпитализированы.

Разбирательство на месте выявило обстоятельство, придавшее инциденту дополнительный резонанс: водителю встречного ВАЗ-21099 исполнилось лишь 17 лет, а документ на право управления транспортным средством у него отсутствовал. По данному факту на подростка оформлен административный протокол.

Ситуация со вторым участником аварии также вызвала пристальное внимание сотрудников ГИБДД. Установлено, что 25-летний водитель ВАЗ-2107 неоднократно фигурировал в материалах о нарушениях правил дорожного движения. В настоящее время проводится проверка на предмет его возможного нахождения за рулем в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Станислав Маслаков