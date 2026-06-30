Историческую гостиницу в центре Ростова вновь пытаются продать за 295 млн рублей

Здание бывшей гостиницы «Московская» на Большой Садовой, 62 в Ростове-на-Дону повторно выставлено на продажу — на этот раз за 295 млн руб. Исторический объект в самом сердце донской столицы вновь ищет нового хозяина. На одной из крупных российских интернет-площадок размещено объявление о реализации здания, которое некогда принимало постояльцев под вывеской гостиницы «Московская». Адрес — Большая Садовая, 62, запрашиваемая сумма — 295 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Примечательно, что прежде тот же объект экспонировался на рынке по более низкой цене — 280 млн руб., однако покупателя тогда найти не удалось. Ситуация не изменилась: по состоянию на конец июня 2025 года, претендентов на приобретение по-прежнему немного.

Строение возведено в 1896 году в характерной для той эпохи манере эклектики. Архитекторы решили фасад нижнего яруса рустованной кладкой и широкими витринами, тогда как верхние этажи украсили портиком с колоннами и аттиком. Общая площадь здания составляет 6,8 тыс. кв. м. Внутри сохранились просторный вестибюль с зоной рецепции, гостиничные номера и внутренний двор. Продавец указывает, что нижние этажи органично подошли бы под торговые точки, заведения общественного питания — ресторан или бар. Помимо гостиничного использования, в объявлении упоминается возможность перепрофилирования под частное образовательное учреждение, медицинский центр или иные коммерческие форматы.

Здание вместе с земельным участком под ним включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения, а значит, любые работы потребуют обязательного согласования с профильным комитетом по охране архитектурного наследия. В настоящее время строение пустует, его техническое состояние официально признано неудовлетворительным.

Министерство культуры РФ установило крайний срок восстановления гостиницы — не позднее 2030 года. Проектную документацию будущий владелец обязан подготовить уже к 18 августа 2026 года, что фактически означает необходимость незамедлительно приступать к работе сразу после завершения сделки.

Станислав Маслаков