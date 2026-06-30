В Кургане при пожаре погибли два человека

После тушения пожара в доме в Кургане были обнаружены тела двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Возгорание произошло в ночь на 30 июня в доме на улице Миронова в поселке Увал. После тушения в здании нашли тела горожанина и горожанки. Их личности на данный момент устанавливаются. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Виталина Ярховска