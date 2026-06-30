Массовые отключения света на КМВ привлекли внимание прокуратуры

Прокуратура Ставропольского края взяла под надзорный контроль ход аварийно-восстановительных работ в населенных пунктах региона Кавказских Минеральных Вод, где из-за неблагоприятных погодных условий зафиксированы перебои в подаче электричества и аварийные отключения энергоснабжения, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Неблагоприятная погодная обстановка спровоцировала нарушения в системе электроснабжения ряда населенных пунктов Ставрополья, в том числе на территории Предгорного округа и в Железноводске. По предварительным данным, аварийное обесточивание произошло вечером 29 июня.

Ситуация находится на особом контроле краевой прокуратуры. Ведомство осуществляет надзорное сопровождение комплекса мер, нацеленных на оперативное устранение последствий аварии и восстановление нарушенных прав граждан.

Приоритетным направлением надзорной работы остается обеспечение стабильного энергоснабжения объектов социальной инфраструктуры — больниц, школ и иных учреждений, обслуживающих население. Прогресс аварийно-восстановительных мероприятий отслеживается надзорным органом в непрерывном режиме.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила на территории Нефтекумского округа нефтегазовое предприятие, эксплуатировавшее четыре промышленных объекта с выбросами в атмосферу без необходимой разрешительной документации, — по итогам надзорных мероприятий компании назначены административные штрафы совокупным размером 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Станислав Маслаков