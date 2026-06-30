Челябинца будут судить за наезд на девятилетнего мальчика

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью девятилетнего школьника (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 8 мая этого года водитель Volkswagen Golf двигался по улице Кузнецова. Приближаясь к пешеходному переходу, он не снизил скорость до 20 км в час и около дома №8а сбил мальчика, который пересекал дорогу на механическом самокате. Ребенок получил травму головы, в том числе перелом костей свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга.

Фигурант полностью признал вину. На принадлежащий ему автомобиль наложен арест. Родители школьника подали гражданский иск о компенсации морального вреда на 1,5 млн руб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска