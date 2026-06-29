Андрей Изюмский возвращает нажитое

Арбитражный суд Самарской области по иску прокуратуры региона признал недействительным очередной контракт ООО «Новая медицинская компания» Андрея Изюмского с ГКУ Самарской области «Самарафармация». На этот раз речь идет о контракте на поставку системы ультразвуковой визуализации стоимостью 23 млн руб. Договор был подписан в 2022 году. Истец заявил, что стоимость контракта является завышенной, и указал на уголовное дело, которое расследуется в отношении Андрея Изюмского. С этим делом было связано уголовное преследование бывшего заместителя министра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева, которому недавно вынесли третий по счету обвинительный приговор, после чего бывший чиновник отправился на СВО.

Решение о признании контракта ничтожным Арбитражный суд Самарской области принял на прошлой неделе, 25 июня. ООО «Новая медицинская компания» обязано вернуть заказчику 27,9 млн руб. В электронной картотеке суда опубликована резолютивная часть решения, которая не раскрывает подробностей дела. Иск о признании недействительным договора, заключенного в 2022 году между ООО «Новая медицинская компания» Андрея Изюмского и «Самарафармацией», подала прокуратура Самарской области в марте этого года. По данным истца, компания получила контракт по завышенной цене, поскольку ей покровительствовал тогдашний замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. Кроме того, в начале июня суд признал ничтожным полученный НМК в 2021 году контракт на поставку медицинского оборудования для COVID-19 госпиталя для нужд ГБУЗ СО «СГКБ №8». С компании в пользу медучреждения взыскано 9 млн руб. Еще несколько подобных исков находятся на рассмотрении.

В отношении Андрея Изюмского следственной частью по РОПД СУ УМВД России по Самаре расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Бывшему замминистра в апреле этого года суд вынес третий по счету обвинительный приговор. Советский районный суд Самары признал Асланбека Майрамукаева виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Как выяснили следователи, бывший замминистра обеспечивал НМК и еще одной компании Андрея Изюмского —ООО «Фарм Мед» — получение госконтрактов по завышенной цене. Ущерб бюджету оценивается в размере 53 млн руб. По данным следствия, сообщниками Асланбека Майрамукаева были бывший глава областного минздрава Армен Бенян и экс-руководительница «Самарафармации» Алевтина Игнатова. Их судят в том же суде. В суде Асланбек Майрамукаев заявил, что преимущество НМК и «Фарм Меду» обеспечивал только он и ради достижения показателей целевых федеральных и региональных программ в сфере здравоохранения.

В 2024 году Октябрьский райсуд Самары признал Асланбека Майрамукаева виновным в получении взятки в размере 15 млн руб. За это экс-чиновник был приговорен к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима, штрафу в размере 45 млн руб. и запрету занимать должности в течение шести лет. В сентябре 2025 года Кировский районный суд Самары признал Асланбека Майрамукаева виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования с причинением бюджету ущерба в размере 9 млн рублей. В итоге срок заключения бывшего замминистра здравоохранения региона увеличился еще на два месяца. После оглашения третьего приговора по совокупности преступлений и путем частичного сложения бывшему чиновнику назначили 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 45 млн руб.

В мае этого года кассационная инстанция арбитражного суда оставила в силе решение суда о взыскании с «Новой медицинской компании» 33 млн руб. Эти деньги компания получила за поставку операционных столов в «Красноярскую ЦРБ» , «Кинель-Черкасскую ЦРБ», ГБУЗ СО «Похвистневскую ЦРБ» и «Сергиевскую ЦРБ» в 2022 году. Как указано в материалах дела, поставщика медицинского оборудования определили методом сопоставимых рыночных цен. Помимо НМК заказчику — «Самарафармации» — поступили коммерческие предложения от ООО «ABC-Прайм» и ООО «Авалон Медицина». Как выяснилось в ходе проверки прокуратуры, руководители двух последних компаний вообще ничего не знали о закупке. Представители «ABC-Прайм» и «Авалон Медицина» заявили, что коммерческие предложения являются поддельными и электронные адреса, с которых они отправлены, не имеют никакого отношения к компаниям. По данным силовиков, глава «Новой медицинской компании» Андрей Изюмский приказал подчиненным изготовить фиктивные коммерческие предложения, в том числе от имени посторонних компаний. В итоге получалось, что наименьшую цену в коммерческих предложениях всегда указывали либо НМК, либо «Фарм Мед».

Как поясняет адвокат АБ «Акцепт» Александр Евтеев, в большинстве случаев, когда контракт фактически исполнен, то есть услуги и товары поставлены, а заказчик за них расплатился, признание его недействительным не приводит ни к каким значимым последствиям для сторон: «Исключение могут составлять случаи, когда суд квалифицирует контракт как ничтожную сделку, нарушающую публичные интересы. Это возможно при наличии доказательств фиктивности (то есть деньги по контракту уплачены, а товары и услуги не поставлены, поскольку это изначально и не предполагалось) конфликта интересов, недобросовестности поставщика (например, если товары и услуги не соответствовали требованиям заказчика). В этом случае суд вправе, например, обязать поставщика вернуть все полученные деньги и даже ставить оборудование у заказчика как поступившее в доход государства либо как имущество, приобретенное по недействительной сделке».

Сабрина Самедова