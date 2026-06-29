Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области
Беспилотную опасность ввели в Пензенской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Пройдите в комнату с капитальными стенами без остекления — это может быть санузел, коридор, подсобное помещение. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание. Также вы пожете укрыться в подземном переходе или паркинге.
Губернатор Олег Мельниченко просит граждан сохранять спокойствие. Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.