Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» действует в Волгоградской области. Об этом оповестило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан призывают сохранять спокойствие. Не подходите к окнам, не пользуйтесь лифтом. Пройдите в помещение с капитальными сплошными стенами — санузел или коридор. Тем, кто на улице, рекомендуется пройти в ближайшее здание, подземный переход, паркинг. Не покидайте укрытие до отбоя угрозы БПЛА.

Ранее этим вечером в регионе объявляли ракетную опасность. Аналогичный режим вводили в соседней Астраханской области.

Нина Шевченко