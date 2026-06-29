Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области
Режим «Беспилотная опасность» действует в Волгоградской области. Об этом оповестило МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Граждан призывают сохранять спокойствие. Не подходите к окнам, не пользуйтесь лифтом. Пройдите в помещение с капитальными сплошными стенами — санузел или коридор. Тем, кто на улице, рекомендуется пройти в ближайшее здание, подземный переход, паркинг. Не покидайте укрытие до отбоя угрозы БПЛА.
Ранее этим вечером в регионе объявляли ракетную опасность. Аналогичный режим вводили в соседней Астраханской области.