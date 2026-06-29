Главные новости за 29 июня. Кавказ

Объем производства текстильных изделий в Ставропольском крае за январь-ноябрь 2025 года увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,34 млрд руб.

Предприятия легкой промышленности Ставропольского края за январь-ноябрь 2025 года отгрузили продукции на 6,18 млрд руб., при этом наиболее существенное снижение зафиксировано в производстве одежды. Объем отгруженной продукции в этом сегменте составил 2,25 млрд руб., или 62,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Верховный суд Республики Дагестан вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех участников банд под общим руководством Басаева и Хаттаба. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в банде», ст. 279 УК РФ «Вооруженный мятеж» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа».

Ставрополь занял 13-е место в рейтинге российских городов по объемам жилищного строительства по итогам 2025 года. За год в краевой столице ввели в эксплуатацию 629 тыс. кв. м жилья, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

СК России возбудил уголовное в отношении руководителя предприятия Ипатовского округа по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Фигуранта подозревают в сокрытии 568 млн руб.

Суд Кочубеевского района Ставропольского края вынес обвинительный приговор четырем индивидуальным предпринимателям, которые на протяжении трех лет координировали картельный сговор при участии в государственных закупках дорожно-строительных материалов, незаконно извлекающих доход свыше 221 млн руб.