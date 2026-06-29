Долги работодателей СКФО перед сотрудниками составили 153 млн рублей

С начала 2026 года в нескольких субъектах Северо-Кавказского федерального округа наблюдается увеличение задолженности по зарплате. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации Роструда, задолженность в регионе достигла 153 млн руб., что на 55 млн больше, чем на конец 2025 года, когда она составляла 98 млн руб.

Как отметил полпред президента Юрий Чайка, вопрос недопущения задолженности по заработной плате требует комплексных мер и незамедлительного реагирования при рисках в финансово-хозяйственной деятельности предприятий, включая участие правоохранительных, контрольных и надзорных органов.

Наталья Белоштейн