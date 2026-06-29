Главные новости за 29 июня. Сочи

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», сообщил о возобновлении регулярной полетной программы авиакомпании flydubai по маршруту Дубай—Сочи.

По состоянию на 10:00 29 июня в Туапсинском округе продолжают работу 15 автозаправочных станций. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения на отпуск топлива.

В Сочи загрязнений береговой полосы и морской акватории не выявлено. Специалисты продолжают мониторинг экологического состояния пляжей.

В аэропорту Сочи заявили о непрерывном обслуживании воздушных судов на прилет и вылет в рамках выполнения суточного плана полетов в полном объеме. 29 июня запланировано обслуживание 104 рейсов на прилет и 103 на вылет, общий пассажиропоток оценивается примерно в 37 тыс. человек.

Ущерб экологии Сочинского национального парка, нанесенный в результате самовольной прокладки дороги в Лыготхском лесничестве для вывоза древесины, предварительно оценен в 268,8 млн руб.