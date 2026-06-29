Ракетная опасность объявлена в Астраханской области

В Астраханской области действует режим «Ракетная опасность». Об этом оповестило МЧС в приложении.

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Спасатели призывают жителей не паниковать. Пройдите в укрытие. Если вы в здании, это может быть санузел, коридор, подвал, погреб — помещения без остекления. Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание. Не выходите на открытые участки.

Возьмите с собой необходимые документы, лекарства, воду. Не покидайте укрытие до отбоя ракетной опасности. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко