ВС Дагестана вынес приговор участникам банд Басаева и Хаттаба

Верховный суд Республики Дагестан вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех участников банд под общим руководством Басаева и Хаттаба. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в банде», ст. 279 УК РФ «Вооруженный мятеж» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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В суде установлено, что в августе 1999 года обвиняемые участвовали в вооруженном мятеже с целью свержения конституционного строя и разрушения территориальной целостности РФ.

«Члены банды, базировавшиеся в Ботлихском районе Республики Дагестан, осуществили вооруженное нападение на военнослужащих, используя пулеметы, автоматы, гранатометы и минометы», — уточнили в ведомстве.

Подсудимым назначено от 13 до 19 лет лишения свободы в зависимости от степени участия.

Наталья Белоштейн