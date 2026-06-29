В Волгоградской области ввели ракетную опасность, работают сирены

Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области. Об этом предупредило РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают граждан сохранять спокойствие. Если вы на улице, пройдите в ближайшее укрытие — здание, подвал, подземный переход или паркинг. Избегайте открытых участков.

Если вы в здании (дома), не подходите к окнам. Уйдите в комнату с капитальными стенами без остекления: это может быть санузел, коридор, погреб, подсобное помещение. Предварительно перекройте газ и воду, обесточьте помещение. Возьмите с собой необходимые документы, воду, лекарства. Не покидайте укрытие до отбоя сигнала.

В Красноармейском и Центральном районах работают сирены. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко