Астрахань нарастила ввод новостроек почти на 31%

Астрахань заняла 36 место в национальном рейтинге по объему ввода жилья по итогам 2025 года. По данным исследования «РИА Рейтинг», в городе сдано 328 тыс. кв. м жилых площадей, что на 30,9% превышает показатель предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Обеспеченность астраханцев жильем достигла 32,2 кв. м на человека. Этот результат уступает Краснодару и Анапе, но превосходит Москву с ее 22,8 кв. м на жителя. Рост астраханского рынка произошел на фоне общего сокращения строительных объемов в мегаполисах.

Лидерами по вводу стали Кызыл, Краснодар и Тюмень. В абсолютном выражении первенство удерживают Москва и Санкт-Петербург. В Мурманске, Петропавловске-Камчатском и Комсомольске-на-Амуре годовой объем сдачи не достиг 0,1 кв. м на человека.

Нина Шевченко