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Астраханский суд рассмотрит дело о краже природного газа

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Началово. Ему инкриминируется незаконное подключение к газопроводу и последующее хищение ресурса (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с июня 2025-го по февраль 2026 года фигурант, через врезку в газопровод похитил природный газ на сумму более 170 тыс. руб. Его деятельность пресекли сотрудники регионального УМВД.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело передано в Приволжский районный суд.

Нина Шевченко