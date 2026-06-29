Жители Ставрополья на мошеннических схемах потеряли 64 млн рублей

За неделю жители Ставропольского края перевели мошенникам около 64 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Одной из жертв мошенников стала 29-летняя жительница края. В одном из мессенджеров новая знакомая предложила заняться инвестициями и пообещала высокий доход — для консультации она подключила своих знакомых. По их указанию ставропольчанка оформила кредиты на 2 млн руб., добавила к ним собственные сбережения и десятью транзакциями перевела мошенникам более 3,6 млн руб.

При попытке вывести средства биржевой кошелек оказался заблокированным. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Наталья Белоштейн