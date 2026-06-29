На Ставрополье осудили бухгалтера «Крайтеплоэнерго» за хищение 1,8 млн рублей
Бухгалтера невинномысского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приговорили к трем годам лишения свободы условно за хищение более 1,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Похищенные средства предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам.
Преступную деятельность бухгалтера пресекли оперативники ФСБ и передали дело в полицию. В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате в крупном размере.
Приговор суда не вступил в законную силу.