На Ставрополье осудили бухгалтера «Крайтеплоэнерго» за хищение 1,8 млн рублей

Бухгалтера невинномысского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приговорили к трем годам лишения свободы условно за хищение более 1,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Похищенные средства предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам.

Преступную деятельность бухгалтера пресекли оперативники ФСБ и передали дело в полицию. В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате в крупном размере.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн