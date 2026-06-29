Казбек Коков: сетевые компании КБР располагают необходимым запасом топлива

В Кабардино-Балкарии ведется постоянный мониторинг ситуации на автозаправочных станциях. Основные сетевые компании располагают необходимыми запасами топлива, одновременно принимаются меры для обеспечения бесперебойной логистики. Об этом сообщает глава республики Казбек Коков по итогам совещания по ситуации на топливном рынке в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе совещания было отмечено, что президент России накануне дал указание разработать и внедрить дополнительные системные меры для стабилизации рынка топлива и обеспечения бесперебойного снабжения населения, малого и среднего бизнеса, предприятий и организаций, имеющих важное социальное значение.

Казбек Коков добавил, что для формирования объективной картины по каждому субъекту поручено продолжать мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистики, своевременно предоставлять актуальную информацию федеральным органам власти.

Наталья Белоштейн