Экс-глава Федерации ММА Ленобласти получил семь лет колонии за легализацию мигрантов

Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего муниципального депутата и президента Федерации смешанных единоборств Ленинградской области Виктора Данишевского к семи годам колонии общего режима. Он признан виновным в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий, но оправдан по статье об организации преступного сообщества. Вместе с ним осуждены еще 17 фигурантов, получивших от 2 до 6,5 года лишения свободы, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данишевский также выплатит штраф в 300 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Данишевский также выплатит штраф в 300 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По совокупности приговоров Данишевский также выплатит штраф в 300 тыс. рублей и на три года лишен права занимать должности на госслужбе. 11 соучастников получили условные сроки, пятеро освобождены в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания.

Кирилл Конторщиков