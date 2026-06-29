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В Дагестане от саранчи обработали 43 тысяч гектаров

В Республике Дагестан защитные мероприятия против саранчовых вредителей проведены на площади более 43 тыс. га. Обработки ведутся в северной зоне региона, включая отгонные земли Кочубейской зоны. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В обработке земель задействована как наземная техника, так и авиация. В мероприятиях принимают участие и сами фермеры.

«Дагестанский филиал Россельхозцентра своевременно разослал сигнализационные сообщения, провел контрольные обследования и сформировал прогноз возможного распространения вредителя. Ход всех обработок координирует республиканский штаб под руководством Минсельхозпрода Дагестана», — отметила руководитель филиала Жанна Казанбиева.

Мониторинг за распространением саранчи проводится круглосуточно.

Наталья Белоштейн

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